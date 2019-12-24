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Артем Ковбель:
шахрайство і COVID-19

Артем Ковбель: шахрайство і COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:41

Артем Ковбель: шахрайство і COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
В умовах стрімкого розростання пандемії склалися ідеальні умови для зловмисників.

Дивися повний текст Артем Ковбель: шахрайство і COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:41

А источник указывать не нужно? https://www.fraud-magazine.com/article. ... 0ifQ%3D%3D
odnorob
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