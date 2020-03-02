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Податкові канікули: для
ФОПів і бізнесу ввели...

Податкові канікули: для ФОПів і бізнесу ввели...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:49

Податкові канікули: для ФОПів і бізнесу ввели...

Пропонуємо до обговорення:
За його прийняття проголосували 359 депутатів.

Дивися повний текст Податкові канікули: для ФОПів і бізнесу ввели послаблення на час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:49

А единый налог ? За что платить ? Я себе убытки с утра рисую с такими курсами.
Igorten
 
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Есв за найманих платити?
Kvitka
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:55

  Igorten написав:А единый налог ? За что платить ? Я себе убытки с утра рисую с такими курсами.

С "прихода" платить. Можно грвной.

  Kvitka написав:Есв за найманих платити?

Ничего не изменилось.
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