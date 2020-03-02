За його прийняття проголосували 359 депутатів.
Дивися повний текст Податкові канікули: для ФОПів і бізнесу ввели послаблення на час карантину.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:49
Податкові канікули: для ФОПів і бізнесу ввели...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкові канікули: для ФОПів і бізнесу ввели послаблення на час карантину.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:49
А единый налог ? За что платить ? Я себе убытки с утра рисую с такими курсами.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:55
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:03
Єдиний,прибутковий,єсв як платити? 8 найманих працівників з них 2 ходить на роботу щоб були працівники. Клієнтів нема. Доходу 0 грн. Як далі жити? А ще кредит платити ? В дома сімї. Що далі???
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:35
Igorten
При чем тут курс? 2я группа платит из кармана, 3я из дохода за квартал. При любом курсе
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