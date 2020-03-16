В Україні буде працювати програма доставки продуктів для людей похилого віку та громадян, які самоизолировались через пандемію коронавірусу.
Дивися повний текст 😷 В Україні запрацює програма доставки продуктів громадянам.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:42
В Україні запрацює програма доставки продуктів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 В Україні запрацює програма доставки продуктів громадянам.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:53
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:57
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