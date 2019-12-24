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В Україні запрацює програма доставки продуктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде працювати програма доставки продуктів для людей похилого віку та громадян, які самоизолировались через пандемію коронавірусу.
Дивися повний текст 😷 В Україні запрацює програма доставки продуктів громадянам
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R2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:42
Нет никаких самоизолировшихся. У нас все живут, как и жили.
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3x2x3x2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:53
3x2x3x2 написав:
Нет никаких самоизолировшихся. У нас все живут, как и жили.
Держите нас в курсе!
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_hunter
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:57
3x2x3x2 написав:
Нет никаких самоизолировшихся. У нас все живут, как и жили.
Где это у вас?
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Евгений Н.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:48
Злодіям подали ідею про новий вид злочинності :-)
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Всюдиносапхайчик
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