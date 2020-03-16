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Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Шмигаль зазначив, що в подальшому уряд готовий до введення НС.
Дивися повний текст Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль
.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:43
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