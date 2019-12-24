Шмигаль зазначив, що в подальшому уряд готовий до введення НС.
Дивися повний текст Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:43
Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:44
Re: Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмиг
сьездите в Италию отдохните от суеты)..
вводят карантинные меры как в большинстве стран ЕС...а паника...
тут правда про разруху говориться но суть то понятна..
паника она не в карантинных мерах а в головах части одичавшего от ужаса населения...
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