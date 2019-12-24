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Кабмін готовий ввести в Україні
надзвичайний стан - Шмигаль

Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:43

Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Шмигаль зазначив, що в подальшому уряд готовий до введення НС.

Дивися повний текст Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:43

Уже всё это надоело.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:23

Зачем панику сеять!!! Я так понял, вам кидалам нужно обнулиться!?
vagosusa
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:44

Re: Кабмін готовий ввести в Україні надзвичайний стан - Шмиг

  3x2x3x2 написав:Уже всё это надоело.
сьездите в Италию отдохните от суеты)..
  vagosusa написав:Зачем панику сеять!!
вводят карантинные меры как в большинстве стран ЕС...а паника...
тут правда про разруху говориться но суть то понятна..

паника она не в карантинных мерах а в головах части одичавшего от ужаса населения...
Джон
 
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