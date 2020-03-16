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В Україні медпрацівникам, які
працюватимуть з хворими на...

В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:33

В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні норми були ухвалені Верховною Радою в законопроекті про запобігання поширенню коронавірусу.

Дивися повний текст 😷 В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус, доплачуватимуть до 200% зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:33

ого
терапевт чистыми получает около 200 долларов, так теперь заживет )))
amaxiuta
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:54

Наконец-то догонят по зарплате кассиров Сильно. Перемога!
antey1969
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