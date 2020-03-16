Відповідні норми були ухвалені Верховною Радою в законопроекті про запобігання поширенню коронавірусу.
Дивися повний текст 😷 В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус, доплачуватимуть до 200% зарплати.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:33
В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на...
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Дивися повний текст 😷 В Україні медпрацівникам, які працюватимуть з хворими на коронавірус, доплачуватимуть до 200% зарплати.
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:33
ого
терапевт чистыми получает около 200 долларов, так теперь заживет )))
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