|
|
Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Інвесторам не будуть пропонуватися гривневі ОВДП - лише доларові.
Дивися повний текст Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94081
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43
ну якщо в баксах буде під 10% річних, то може і буде попит....
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор