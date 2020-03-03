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Мінфін планує безлімітно
продавати доларові ОВДП

Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43

Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Інвесторам не будуть пропонуватися гривневі ОВДП - лише доларові.

Дивися повний текст Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43

ну якщо в баксах буде під 10% річних, то може і буде попит....
yuluk
 
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