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Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Інвесторам не будуть пропонуватися гривневі ОВДП - лише доларові.
Дивися повний текст Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП
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R2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43
ну якщо в баксах буде під 10% річних, то може і буде попит....
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yuluk
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:06
больше ада
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skrypnik_ruslan
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:07
отдавать, конечно, землей будут
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alekm343
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