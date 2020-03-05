Інвесторам не будуть пропонуватися гривневі ОВДП - лише доларові.
Дивися повний текст Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:43
Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін планує безлімітно продавати доларові ОВДП.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:19
Не может власть управлять не беря в долг что то не так в этой стране и во власти
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:52
Вместо того, чтоб поднимать экономику и производство эти бездарные избранники народа тупо берут кредиты.
Не храните деньги в гривнах, покупайте валюту. Гривна "щэ нэ вмэ-эрла", но уже вот-вот.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:52
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