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3D-друк допомагає рятувати життя
хворих на коронавірус в...

3D-друк допомагає рятувати життя хворих на коронавірус в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:46

3D-друк допомагає рятувати життя хворих на коронавірус в...

Пропонуємо до обговорення:
Слідом за Китаєм Італія також відчула на собі удар епідемії коронавируса Covid-19. Захворюваність і смертність в цій країні знаходяться на високих рівнях, а система охорони здоров'я не справляється з напливом пацієнтів. І крім шкоди здоров'ю кінцевих пацієнтів, епідемія також робить негативний вплив на економіку і виробничі процеси. А відсутність своєчасних поставок в медичній сфері може коштувати життів пацієнтам.

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