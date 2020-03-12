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В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:26
Пропонуємо до обговорення:
В Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцілізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.
Дивися повний текст 😷 В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:33
И що есть результати клинических испытаний?
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Джон
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:38
Джон написав:
И що есть результати клинических испытаний?
Это и есть клинические испытания...
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_hunter
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Пон 16 бер, 2020 19:06
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