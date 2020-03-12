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В Італії знайшли ліки
від коронавірусу - ЗМІ

В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:26

В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
В Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцілізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:33

Re: В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ

И що есть результати клинических испытаний?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:38

  Джон написав:И що есть результати клинических испытаний?

Это и есть клинические испытания...
_hunter
 
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