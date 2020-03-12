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В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:26
Пропонуємо до обговорення:
В Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцілізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.
Дивися повний текст 😷 В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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R2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:33
И що есть результати клинических испытаний?
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Джон
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:38
Джон написав:
И що есть результати клинических испытаний?
Это и есть клинические испытания...
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_hunter
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:09
"китайськими фахівцями, які вже лікували препаратом Tocilizumab 21 пацієнта, і у 20 спостерігалося значне поліпшення” Отже один "пішов"
Надзвичайно дієвий препарат із смертністю 5%. ???
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awant
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:20
awant написав:
"китайськими фахівцями, які вже лікували препаратом Tocilizumab 21 пацієнта, і у 20 спостерігалося значне поліпшення” Отже один "пішов"
Надзвичайно дієвий препарат із смертністю 5%. ???
Не совсем так: без препарата их было бы +20.
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_hunter
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30
_hunter написав:
без препарата их было бы +20.
ага прямо так и 20+... по латыни такие препараты называют - furfomycinus )
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Джон
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:39
Джон написав: _hunter написав:
без препарата их было бы +20.
ага прямо так и 20+... по латыни такие препараты называют - furfomycinus )
Как гласит известная поговорка -- "хоть горшком назовите ..."
... “Чотирьом пацієнтам у реанімації покращало. Щодо першого – ми чекаємо оцінки реаніматолога, перш ніж почати його екстубацію. У трьох із чотирьох хворих, які отримували “Тоцілізумаб”, починаючи з суботи ми отримали чудову відповідь на препарат. ...
По местной (итальянской) статистике -- путь у тех 4-х давно известен -- ICU, потом морг.
Но диванным воинам, конечно же, виднее...
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_hunter
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