В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ

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ага прямо так и 20+... по латыни такие препараты называют - furfomycinus )
Как гласит известная поговорка -- "хоть горшком назовите ..."
... “Чотирьом пацієнтам у реанімації покращало. Щодо першого – ми чекаємо оцінки реаніматолога, перш ніж почати його екстубацію. У трьох із чотирьох хворих, які отримували “Тоцілізумаб”, починаючи з суботи ми отримали чудову відповідь на препарат. ...
По местной (итальянской) статистике -- путь у тех 4-х давно известен -- ICU, потом морг. Но диванным воинам, конечно же, виднее...
так какое же это лекарство если оно просто снимает симптомы? тогда можно считать и парацетамол лекарством - оно ведь тоже снимает один из симптомов и причин смерти - высокую температуру. Да и убивать иммунитет на фоне ослабления организма - так себе идея, разве что как препарат последнего шанса - когда уже очевидно что дело труба.