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В Італії знайшли ліки
від коронавірусу - ЗМІ

В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02

короновакцина?
19professor69
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