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В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02
короновакцина?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:28
Кто то неплохо бабло гребет. Актемпа за десятку переваливает по стоимости. Поможет ли, это другой вопрос.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13
RomanTik написав:
так какое же это лекарство если оно просто снимает симптомы? тогда можно считать и парацетамол лекарством - оно ведь тоже снимает один из симптомов и причин смерти - высокую температуру. Да и убивать иммунитет на фоне ослабления организма - так себе идея, разве что как препарат последнего шанса - когда уже очевидно что дело труба.
Від коронавіруса помирають у двох випадках - при надмірній реакції імунітету, яке викликає запалення, і при відсутності імунної реакції, коли вірус вражає всі органи людини. Препарат допомагає в першому випадку, коли гинуть здорові і молоді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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