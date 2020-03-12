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В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02
короновакцина?
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19professor69
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:28
Кто то неплохо бабло гребет. Актемпа за десятку переваливает по стоимости. Поможет ли, это другой вопрос.
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p_a_l
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13
RomanTik написав:
так какое же это лекарство если оно просто снимает симптомы? тогда можно считать и парацетамол лекарством - оно ведь тоже снимает один из симптомов и причин смерти - высокую температуру. Да и убивать иммунитет на фоне ослабления организма - так себе идея, разве что как препарат последнего шанса - когда уже очевидно что дело труба.
Від коронавіруса помирають у двох випадках - при надмірній реакції імунітету, яке викликає запалення, і при відсутності імунної реакції, коли вірус вражає всі органи людини. Препарат допомагає в першому випадку, коли гинуть здорові і молоді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:54
Для начала надо почитать и рассказать про побочные явления у этого лекарства, может многие захотят доболеть коронавирусом, чем остаться без печени.
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civ
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Додано: Сер 18 бер, 2020 08:30
civ написав:
Для начала надо почитать и рассказать про побочные явления у этого лекарства, может многие захотят доболеть коронавирусом, чем остаться без печени.
Я 5 лет на Тофацитинибе был. Это примерный аналог. Печень на месте. Только креатинин слегка повысился, до 108. Поэтому, все индивидуально.
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Karrambas
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:27
civ написав:
Для начала надо почитать и рассказать про побочные явления у этого лекарства, может многие захотят доболеть коронавирусом, чем остаться без печени.
Ну так вперед -- читаем и рассказываем...
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_hunter
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:36
Судя по смертности от коронавируса в Италии, до лекарства там так же далеко, как до неба
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antey1969
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:43
antey1969 написав:
Судя по смертности от коронавируса в Италии, до лекарства там так же далеко, как до неба
Блин -- да хоть новость прочитайте -- НА 11! человеках "потренировались". После получения положительных результатов -- круг будут расширять. Более того -- от поизводителя получили АЖ 600 ампул -- на то число заболевших -- это капля в море.
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_hunter
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:57
_hunter написав: antey1969 написав:
Судя по смертности от коронавируса в Италии, до лекарства там так же далеко, как до неба
Блин -- да хоть новость прочитайте -- НА 11! человеках "потренировались". После получения положительных результатов -- круг будут расширять. Более того -- от поизводителя получили АЖ 600 ампул -- на то число заболевших -- это капля в море.
Читать там нехрен. Обычная вирусная новость. ВОЗ говорит, на текущий момент лекарств нет, не верьте фейкам... Точка.
Но ведь хомячкам такк хочется верить, а журнашлюшкам так нужны сенсации...
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antey1969
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