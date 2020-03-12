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В Італії знайшли ліки
від коронавірусу - ЗМІ

В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:14

  _hunter написав:
  civ написав:Для начала надо почитать и рассказать про побочные явления у этого лекарства, может многие захотят доболеть коронавирусом, чем остаться без печени.

Ну так вперед -- читаем и рассказываем...

Так там схоже капут повний ... Тільки під наглядом лікаря в лікарні ...
Цитата :
Повідомлялося про виникнення тяжких, іноді летальних, інфекцій, що були спричинені бактеріальними, мікобактеріальними, інвазивними грибковими та вірусними патогенами, а також іншими умовно-патогенними мікроорганізмами, у пацієнтів із ревматоїдним артритом, яким застосовували Ксельянз. Під час застосування Ксельянзу найчастіше повідомлялося про такі тяжкі інфекції, як пневмонія, целюліт, оперізуючий лишай та інфекція сечовивідних шляхів (див. розділ «Побічні реакції»). При застосуванні препарату Ксельянз були відмічені випадки розвитку наступних опортуністичних інфекцій: туберкульоз та інші мікобактеріальні інфекції, криптококоз, кандидоз стравоходу, пневмоцитоз, мультидерматомний оперізуючий лишай, цитомегаловірусна та BK вірусна інфекція. У деяких пацієнтів, часто при супутньому застосуванні імунодепресантів, наприклад метотрексату або кортикостероїдів, захворювання проявлялося у дисемінованій формі, а не в локалізованій.
https://medbrowse.com.ua/kselyanz-instr ... ruction/uk
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:27

  Puente написав:
  _hunter написав:Ну так вперед -- читаем и рассказываем...

Так там схоже капут повний ... Тільки під наглядом лікаря в лікарні ...
Цитата :
Повідомлялося про виникнення тяжких, іноді летальних, інфекцій, що були спричинені бактеріальними, мікобактеріальними, інвазивними грибковими та вірусними патогенами, а також іншими умовно-патогенними мікроорганізмами, у пацієнтів із ревматоїдним артритом, яким застосовували Ксельянз. Під час застосування Ксельянзу найчастіше повідомлялося про такі тяжкі інфекції, як пневмонія, целюліт, оперізуючий лишай та інфекція сечовивідних шляхів (див. розділ «Побічні реакції»). При застосуванні препарату Ксельянз були відмічені випадки розвитку наступних опортуністичних інфекцій: туберкульоз та інші мікобактеріальні інфекції, криптококоз, кандидоз стравоходу, пневмоцитоз, мультидерматомний оперізуючий лишай, цитомегаловірусна та BK вірусна інфекція. У деяких пацієнтів, часто при супутньому застосуванні імунодепресантів, наприклад метотрексату або кортикостероїдів, захворювання проявлялося у дисемінованій формі, а не в локалізованій.
https://medbrowse.com.ua/kselyanz-instr ... ruction/uk

Ну, как бы все как и ожидалось от имунодепресанта. Зрада в чем?
Если варианты -- задохнуться от коронавируса или почесываться от лишая -- выбор, мне кажется -- очевидный?
_hunter
 
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_hunter 1200 за ампулу,..я лучше творожка с жирами пожую
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:59

Желаемое за действительное.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:19

golllmax
Если вы в реанимации с температурой под 40 и на искуственной вентиляции легких, то много творожков не нажуете.
BlackFedor
 
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