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Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара до гривні продовжує зростати.
Дивися повний текст 👁️ Яким буде курс долара в квітні? (опитування)
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R2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:12
чем больше тем лучше
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alekc_sizov
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:28
примерно 32 грн за доллар ожидания у крупного бизнеса
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white-light
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30
Много паники .
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revenkov0302
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