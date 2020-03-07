Курс долара до гривні продовжує зростати.
Дивися повний текст 👁️ Яким буде курс долара в квітні? (опитування).
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:12
Яким буде курс долара в квітні?...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 👁️ Яким буде курс долара в квітні? (опитування).
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:09
С долларом нагнали ажиотаж, не более. Поэтому такими темпами он будет в районе 30-31 грн. Но вниз он уже точно не пойдёт.
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:18
Re: Яким буде курс долара в квітні?...
Что бы ответить на вопрос курса надо сначала иметь ответ на вопрос - а будет ли в апреле карантин? И цена на нефть... а так ответ это просто гадание..первый пик горения пуканов проходит.. скорее всего что то в районе 30.. а потом откат..но это так если ничего не поменяется..
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:37
Джон, добавлю еще один фактор - смотря как дела пойдут в ЕС, т.к. из-за карантина поток средств от заробитчан сократится.
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