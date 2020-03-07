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Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:12

Яким буде курс долара в квітні?...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара до гривні продовжує зростати.

Дивися повний текст 👁️ Яким буде курс долара в квітні? (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:12

чем больше тем лучше
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:28

примерно 32 грн за доллар ожидания у крупного бизнеса
white-light
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:30

Много паники .
revenkov0302
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:41

Не более 30.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:09

С долларом нагнали ажиотаж, не более. Поэтому такими темпами он будет в районе 30-31 грн. Но вниз он уже точно не пойдёт.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:18

Re: Яким буде курс долара в квітні?...

Что бы ответить на вопрос курса надо сначала иметь ответ на вопрос - а будет ли в апреле карантин? И цена на нефть... а так ответ это просто гадание..первый пик горения пуканов проходит.. скорее всего что то в районе 30.. а потом откат..но это так если ничего не поменяется..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:19

Чем больше, тем лучше
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:37

Джон, добавлю еще один фактор - смотря как дела пойдут в ЕС, т.к. из-за карантина поток средств от заробитчан сократится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:00

31-32 вполне реальный курс
75stasstas75
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