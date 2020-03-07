Яким буде курс долара в квітні?...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:19
Як тільки НБУ припинить інтервенції, встановиться в коридорі 55-60 грн/долар.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:20
Думаю до 40 дойдет, потом откатится до 35-36. Много паники, а это очень хорошо для спекуляций. Главное успеть скинуть по 40)
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:52
Якщо будуть розміщувати овдп, то курс може бути 26-27. Цей інструмент безкінечний. Потім можна буде придумати новий ммм. Шпекуля можна перемогти його ж зброєю. І не рвати собі жили
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:19
А можна так было тоже. Да как эксперт 5 копеек вставить?
Прогноз такой - курс реальный был до психоза который наступил. Падение цены нефти и прочие вещи, кроме вируса НАОБОРОТ еще сильнее должны были укрепить курс и реально гривна стоить должня 18-20 за американский доллар США. Так что успехов, ничему не учит нас история. Чем больше вы все бежите за ним тем больше он и стоит. Потому правы тут те кто писал в районе 30-31, а потом отскок до 27-28 . Наиболее реалистично.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:30
При условии, что банки снизили проценты по депозитам, СМИ истерично нагнетают панику, НБУ меланхолично делает вид, что пытается поддержать гривну... до 35 могут догнать легко, а там уже, куда ветер подует.. Если карантин снимут, к лету можно ожидать откат до 27-29 - это оптимистичный прогноз.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:33
Спад в экономике Украины который начался еще в прошлом году, усилиный паникой из-за короновируса.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:42
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