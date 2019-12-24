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В Україні знизили тарифи
на тепло для населення

В Україні знизили тарифи на тепло для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:45

В Україні знизили тарифи на тепло для населення

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook повідомляє прес-служба НКРЕКУ.

Дивися повний текст В Україні знизили тарифи на тепло для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:45

С такими "справедливыми" снижениями Зеленский и один строк может не досидеть.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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