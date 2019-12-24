Про це в Facebook повідомляє прес-служба НКРЕКУ.
Дивися повний текст В Україні знизили тарифи на тепло для населення.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:45
В Україні знизили тарифи на тепло для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знизили тарифи на тепло для населення.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:45
С такими "справедливыми" снижениями Зеленский и один строк может не досидеть.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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