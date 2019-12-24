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В Україні знизили тарифи
на тепло для населення

В Україні знизили тарифи на тепло для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:45

В Україні знизили тарифи на тепло для населення

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook повідомляє прес-служба НКРЕКУ.

Дивися повний текст В Україні знизили тарифи на тепло для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:45

С такими "справедливыми" снижениями Зеленский и один строк может не досидеть.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:37

6.1%? При том, что газ подешевел более чем вдвое? Рукалицо. Платежки при этом приходят как год назад, еще и при рекордно теплой погоде.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:37

Та да, с такими снижениями керманычам тока на нары.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:41

Сейчас эти сволочи еще с мая будут присылать по 4 квитанции только за холодную воду и включат туда еще и обслуживание счетчиков, которые мы сами покупаем и поверяем за свой счет! Сейчас срочно всех начнут доставать, чтоб поверили до этого времени за свой счет, чтоб потом не задавали лишних вопросов.
Сколько еще будем терпеть это издевательство?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:43

При этом поверка все равно за свой счет. Так а что ж за обслуживание? Все обслуживание - это поверка. Это мошенничество!
Нам пока пришло только 8 гривен за обслуживание домового счетчика воды, но, говорят, будет 24 и 37 каждый месяц! С каждой квартиры это тот счетчик тоже золотой станет. При том, что у всех стоят счетчики в квартирах и ставить еще и домовой счетчик их никто не просил!
Что это за грабеж? Долго еще это все издевательство терпеть будем? Народ мы или нет?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:57

  hxbbgaf написав:При этом поверка все равно за свой счет. Так а что ж за обслуживание? Все обслуживание - это поверка. Это мошенничество!
Нам пока пришло только 8 гривен за обслуживание домового счетчика воды, но, говорят, будет 24 и 37 каждый месяц! С каждой квартиры это тот счетчик тоже золотой станет. При том, что у всех стоят счетчики в квартирах и ставить еще и домовой счетчик их никто не просил!
Что это за грабеж? Долго еще это все издевательство терпеть будем? Народ мы или нет?

Так нужно переходить от слов к делу, как это было в 90-х. Одной демагогией вопрос не сдвинуть, а вот неплатежи это уже повод задуматься. Карантин тому помощь, а не помеха.
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