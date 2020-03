В Україні знизили тарифи на тепло для населення

Додано: Сер 18 бер, 2020 01:48

hxbbgaf написав: При этом поверка все равно за свой счет. Так а что ж за обслуживание? Все обслуживание - это поверка. Это мошенничество!

Нам пока пришло только 8 гривен за обслуживание домового счетчика воды, но, говорят, будет 24 и 37 каждый месяц! С каждой квартиры это тот счетчик тоже золотой станет. При том, что у всех стоят счетчики в квартирах и ставить еще и домовой счетчик их никто не просил!

