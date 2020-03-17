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В Україні знизили тарифи
на тепло для населення

В Україні знизили тарифи на тепло для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:52

Как-то незаметно это снижение.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:44

  aleksandr-musienko написав:Как-то незаметно это снижение.

После 1 мая будет заметно. "Зуб даю" :mrgreen:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:25

Это газ из хранилищ. Он закупался год назад по соответствующим ценам. Не может газ стоить дешевле, если новый не закупался.
myshapiton
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