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Кирило Шевченко: Укргазбанк
працює в звичайному режимі і...

Кирило Шевченко: Укргазбанк працює в звичайному режимі і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:49

Кирило Шевченко: Укргазбанк працює в звичайному режимі і...

Пропонуємо до обговорення:
Всі відділення державного Укргазбанку працюють у штатному режимі та без жодних обмежень для клієнтів.

Дивися повний текст Кирило Шевченко: Укргазбанк працює в звичайному режимі і повністю безпечний для клієнтів.
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