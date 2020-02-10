Всі відділення державного Укргазбанку працюють у штатному режимі та без жодних обмежень для клієнтів.
Дивися повний текст Кирило Шевченко: Укргазбанк працює в звичайному режимі і повністю безпечний для клієнтів.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:49
Кирило Шевченко: Укргазбанк працює в звичайному режимі і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кирило Шевченко: Укргазбанк працює в звичайному режимі і повністю безпечний для клієнтів.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:50
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