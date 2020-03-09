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Київ зупиняє роботу
метро до 3 квітня

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 17 березня, з 23-ї години "Київський метрополітен" припиняє перевезення пасажирів.

Дивися повний текст Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16

Это нызывается - прощай левый берег Днепра.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:42

  zloy_ukr написав:Это нызывается - прощай левый берег Днепра.

Или правый. Тут смотря как посмотреть. Не поехал на работу, остался живым :mrgreen:
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:45

Поздно пить Боржоми. Люди как мухи мрут от пневмонии.
p_a_l
 
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