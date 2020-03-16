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Київ зупиняє роботу
метро до 3 квітня

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 17 березня, з 23-ї години "Київський метрополітен" припиняє перевезення пасажирів.

Дивися повний текст Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16

Это нызывается - прощай левый берег Днепра.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:42

  zloy_ukr написав:Это нызывается - прощай левый берег Днепра.

Или правый. Тут смотря как посмотреть. Не поехал на работу, остался живым :mrgreen:
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:53

  zloy_ukr написав:Это нызывается - прощай левый берег Днепра.

Зато все будут здоровенькие и бодренькие. :mrgreen:

Ну по крайне мере так мне рассказывает член церкви свидетелей карантина на другом сайте.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zloy_ukr написав:Это нызывается - прощай левый берег Днепра.

Зато все будут здоровенькие и бодренькие. :mrgreen:

Ну по крайне мере так мне рассказывает член церкви свидетелей карантина на другом сайте.

Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zloy_ukr написав:Это нызывается - прощай левый берег Днепра.

Зато все будут здоровенькие и бодренькие. :mrgreen:

Ну по крайне мере так мне рассказывает член церкви свидетелей карантина на другом сайте.


Вчера в метро можно было спокойно проехать. Вагоны были обработаны. С дистанцией. Сегодня общественный транспорт и маршрутки - это консервные банки. Без обработки.

Лучшее решение было бы - работающее метро но в масках и перчатках.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:14

Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

Чуть ли не самое идиотское решение...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:43

Del
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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