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Ринок акцій США показав третій
найгірший день в історії

Ринок акцій США показав третій найгірший день в історії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:59

Ринок акцій США показав третій найгірший день в історії

Пропонуємо до обговорення:
Ключові індекси втратили 12-13% 16 березня за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу.

Дивися повний текст Ринок акцій США показав третій найгірший день в історії.
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