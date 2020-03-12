За даними Нацбанку, населення за 5 днів купило 300 млн доларів.
Дивися повний текст НБУ з початку року витратив на підтримку гривні 1 мільярд доларів, резерви перевищують 25 мільярдів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:22
НБУ з початку року витратив на підтримку гривні 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ з початку року витратив на підтримку гривні 1 мільярд доларів, резерви перевищують 25 мільярдів.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:22
заробітчани повернуться і що тоді? Хто буде курс тримати? НБУ - не смішіть, він нічого не вдіє.
|