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НБУ з початку року витратив
на підтримку гривні 1...

НБУ з початку року витратив на підтримку гривні 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:22

НБУ з початку року витратив на підтримку гривні 1...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Нацбанку, населення за 5 днів купило 300 млн доларів.

Дивися повний текст НБУ з початку року витратив на підтримку гривні 1 мільярд доларів, резерви перевищують 25 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:22

заробітчани повернуться і що тоді? Хто буде курс тримати? НБУ - не смішіть, він нічого не вдіє.
777serg87
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