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У Авакова розповіли, як контролюватимуть громадський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження нового коронавірусу, і контролюватиме всі транспортні обмеження поліція.
Дивися повний текст У Авакова розповіли, як контролюватимуть громадський транспорт
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:36
А как же карантин? Санжары уже не катят? К чему был весь тот цирк?
На карантин всех прибывших.
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