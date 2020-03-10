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У Авакова розповіли, як
контролюватимуть громадський...

У Авакова розповіли, як контролюватимуть громадський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:36

У Авакова розповіли, як контролюватимуть громадський...

Пропонуємо до обговорення:
Обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження нового коронавірусу, і контролюватиме всі транспортні обмеження поліція.

Дивися повний текст У Авакова розповіли, як контролюватимуть громадський транспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:36

А как же карантин? Санжары уже не катят? К чему был весь тот цирк?
На карантин всех прибывших.
p_a_l
 
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