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Коронавірус сповільнить зростання
ВВП України вдвічі -...

Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:50

Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі -...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19, сповільнить зростання економіки України майже вдвічі.

Дивися повний текст 😷 Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі - дослідження Wiiw.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:50

Коронавирус головы уничтожит 80% малого и среднего бизнеса за 2-3 месяца, а через пол года положит на лопатки половину крупного бизнеса. Про какой рост ВВП вообще можно будет говорить ?
civ
 
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