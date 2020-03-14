Пандемія коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19, сповільнить зростання економіки України майже вдвічі.
Дивися повний текст 😷 Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі - дослідження Wiiw.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:50
Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі -...
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Дивися повний текст 😷 Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі - дослідження Wiiw.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:50
Коронавирус головы уничтожит 80% малого и среднего бизнеса за 2-3 месяца, а через пол года положит на лопатки половину крупного бизнеса. Про какой рост ВВП вообще можно будет говорить ?
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