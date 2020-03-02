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У справі Суркісів проти НБУ Верховний суд оголосив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:36
Пропонуємо до обговорення:
Велика палата Верховного суду оголосила про перерву на невизначений термін в розгляді справи щодо скасування рішення НБУ про визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами.
Дивися повний текст У справі Суркісів проти НБУ Верховний суд оголосив перерву на невизначений термін
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:37
Нечево решать!! Суркиса абанк это был филиал привата- идентичное ПО, продукты и даже люди работали и нанимались с привата!
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