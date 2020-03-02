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З 18 березня перестають курсувати пасажирські поїзди: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.
Дивися повний текст З 18 березня перестають курсувати пасажирські поїзди: що робити з квитками
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