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НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:30
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит.
Дивися повний текст НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:30
НБУ сливает валютный запас офшорщикам
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