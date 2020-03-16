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НБУ продовжить продавати
валюту для підтримки гривні

НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:30

НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит.

Дивися повний текст НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:30

НБУ сливает валютный запас офшорщикам
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