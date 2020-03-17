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Коронавірус вплине на експорт української продукції АПК,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 07:51
Пропонуємо до обговорення:
Слід очікувати впливу пандемії коронавируса на експорт української агропродовольчої продукції, наскільки він може впасти - складно припустити, однак удар буде істотним.
Дивися повний текст Коронавірус вплине на експорт української продукції АПК, удар буде істотним - гендиректор ІМК
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Додано: Сер 18 бер, 2020 07:51
Такие выводы может делать бабушка на завалинке, а не специалист. А Вы все гадаете. Нельзя ли привлечь аналитиков, ИИ. Люди сидят дома делать нечего, будут есть, если будет за что.
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satmanuaa
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