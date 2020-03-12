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2023 року з'явиться найдешевший електромобіль Volkswagen...
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Додано: Сер 18 бер, 2020 07:55
Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen планує в 2023 році розпочати продавати свій найдешевший і маленький електромобіль - сіті-кар VW ID.1, повідомляє Car Magazine UK Запас ходу у нього складе майже 300 км.
Дивися повний текст 2023 року з'явиться найдешевший електромобіль Volkswagen (фото)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 07:55
Volkswagen планує в 2023 році почати продавати свій найдешевший і найменший електромобіль – Сіті-кар VW ID.1 - это хорошо будет дёшево купить авто у нас на рынке shopavto.com. А то лифы и теслы как бы дороговаты.
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aleksandr_ryabuhin
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