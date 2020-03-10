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У Києві викрали 100
тисяч медичних масок

У Києві викрали 100 тисяч медичних масок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:33

У Києві викрали 100 тисяч медичних масок

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Дивися повний текст У Києві викрали 100 тисяч медичних масок.
R2
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