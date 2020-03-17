Національний банк порахував наслідки для платіжного балансу від коронавірусу та карантину.
Дивися повний текст Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на виїзному туризмі.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:23
Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на...
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Дивися повний текст Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на виїзному туризмі.
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:24
хрювна подорожала, чтобы путевки за валюту меньше покупали. многоходовочка.
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