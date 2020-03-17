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Українці через коронавірус
зекономлять $1,5 млрд на...

Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:23

Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк порахував наслідки для платіжного балансу від коронавірусу та карантину.

Дивися повний текст Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на виїзному туризмі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:24

хрювна подорожала, чтобы путевки за валюту меньше покупали. многоходовочка.
summacut
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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