Національний банк порахував наслідки для платіжного балансу від коронавірусу та карантину.
Дивися повний текст Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на виїзному туризмі.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:23
Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на...
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Дивися повний текст Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на виїзному туризмі.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:28
Сологуб, ваши слова: "Украина сегодня является более стабильной и более подготовленной к кризису, чем в 2008 и 2014 годах", - одна из самых смешных шуток про экономику Украины. Собираю подборку таких перлов. Курс был 8, а сейчас 28, внешний долг вырос, разница между импорт и экспортом стала еще больше...Сологуб, считаю, что в Украине, за такую ложь, правильно бить салом по губам)
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:41
hazanovich_alexey
не хочется защищать нынешних "гениальных управленцев", но салом вы себе по голове постучите. стыдно читать на финансовом форуме бредни про курс 8, на который за 2 года прожрали большую часть ЗВР. Азаров заложил такую мину под баланс импорта-экспорта и под банковскую систему, что Гонтаревой нужно памятник поставить за то, как они всего за год вывели экономику воюющей страны из штопора и стабилизировали реальный рыночный курс. А не ту фиктивную цифру 8 в лучших традициях социализма. не зря говорят что леваки не люди.
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:59
galex, а пока за последнюю неделю НБУ продало 1.3 млрд. $ для сдерживания курса.
Это как назовете?
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