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Українці через коронавірус
зекономлять $1,5 млрд на...

Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:23

Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк порахував наслідки для платіжного балансу від коронавірусу та карантину.

Дивися повний текст Українці через коронавірус зекономлять $1,5 млрд на виїзному туризмі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:17

summacut

а заодно и границу закрыли для особо упертых..
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:28

Сологуб, ваши слова: "Украина сегодня является более стабильной и более подготовленной к кризису, чем в 2008 и 2014 годах", - одна из самых смешных шуток про экономику Украины. Собираю подборку таких перлов. Курс был 8, а сейчас 28, внешний долг вырос, разница между импорт и экспортом стала еще больше...Сологуб, считаю, что в Украине, за такую ложь, правильно бить салом по губам)
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:41

hazanovich_alexey

не хочется защищать нынешних "гениальных управленцев", но салом вы себе по голове постучите. стыдно читать на финансовом форуме бредни про курс 8, на который за 2 года прожрали большую часть ЗВР. Азаров заложил такую мину под баланс импорта-экспорта и под банковскую систему, что Гонтаревой нужно памятник поставить за то, как они всего за год вывели экономику воюющей страны из штопора и стабилизировали реальный рыночный курс. А не ту фиктивную цифру 8 в лучших традициях социализма. не зря говорят что леваки не люди.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:59

galex, а пока за последнюю неделю НБУ продало 1.3 млрд. $ для сдерживания курса.
Это как назовете?
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RomanTik
 
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