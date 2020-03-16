Київ вводить масочний режим при користуванні громадським транспортом.
Дивися повний текст 😷Тільки в масці: в Києві в маршрутки, трамваї і тролейбуси будуть пускати тільки так.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:26
Тільки в масці: в Києві в маршрутки, трамваї і...
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Дивися повний текст 😷Тільки в масці: в Києві в маршрутки, трамваї і тролейбуси будуть пускати тільки так.
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:26
Судя по толпам людей на остановках и набитых битком маршрутках все чихали на запреты и правила...
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:40
Только в маске: в Киеве в маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только так - как в популярном видео говорится - пиз..яяяят! В маршрутке с 9-00 больше 20 человек, большая из них часть без масок, как всегда в нашей стране слова разбегаются с делами!
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:47
Gippo Сегодня наблюдала как подъехал троллейбус с закрытыми дверями. Выпустили 2-х человек около водителя и кондуктор впустила 2-х. Двери закрылись, люди цеплялись, хотели пролезть, но кондуктор кричала что не хочет попасть на штраф и лишиться работы и никого не пустила. Пустой (двойной) троллейбус уехал, а толпа людей осталась.
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