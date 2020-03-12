RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіка України готова
до майбутньої кризи - НБУ

Економіка України готова до майбутньої кризи - НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:38

Економіка України готова до майбутньої кризи - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України більш підготовлена до кризи, ніж це було у 2007 та у 2014 році.

Дивися повний текст Економіка України готова до майбутньої кризи - НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94095
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:38

Дефицит платежного баланса был покрыт вливаниями валюты заробитчан на 12млрд долларов за 2019 год! Сейчас, по разным оценкам, он упадет минимум вдвое... Извините, но отрицательное сальдо в 5млрд - это дыра... Более-того, это в валюте и восполнить гривнами не получится. Добавьте сюда сокращение товарооборота с Европой и другими странами и все станет совсем грустно. В плюсе только нефть и газ, но надолго ли?.. :-(
Watcher
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі -...
R2 » Вів 17 бер, 2020 20:50
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 20:50
civ
Банківська система України готова до будь-яких шоків -...
R2 » Суб 14 бер, 2020 14:19
8 543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 10:00
Ratatui
Вісім екологічних проблем України
R2 » Чет 12 бер, 2020 22:09
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 16:53
GEraIW

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (907)
18.03.2020 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.