Економіка України більш підготовлена до кризи, ніж це було у 2007 та у 2014 році.
Дивися повний текст Економіка України готова до майбутньої кризи - НБУ.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:38
Економіка України готова до майбутньої кризи - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України готова до майбутньої кризи - НБУ.
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:38
Дефицит платежного баланса был покрыт вливаниями валюты заробитчан на 12млрд долларов за 2019 год! Сейчас, по разным оценкам, он упадет минимум вдвое... Извините, но отрицательное сальдо в 5млрд - это дыра... Более-того, это в валюте и восполнить гривнами не получится. Добавьте сюда сокращение товарооборота с Европой и другими странами и все станет совсем грустно. В плюсе только нефть и газ, но надолго ли?.. :-(
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:51
як можна таке декларувати якщо абсолютно неможливо прорахувати наслідки цих подій? і точно не можна поточну кризу порівнювати з будь-якою попередньою. А тут ще й зелена нежить...
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:15
Главное не паниковать, как посмотришь на эти пустые полки в супермаркете, особенно с бумагой, доллар по 30 и думаешь, неужели кому-то так плохо, что одни всю бумагу разгребли, а вторые доллар, потому что не успели бумагу? Поддерживайте друг друга, проявите терпение и понимание и все наладится. Всем добра!
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