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Київ щодня отримуватиме 4-5
тис. тестів на коронавірус,...

Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:26

Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Дивися повний текст 😷 Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус, - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:26

А остальная часть Украины ? Так же "радует" ситуация с масками. Их или нет или есть, но цена ... В общем с заботой о людях ;) Как там говорится, кому война, а кому мать родная.
Понравилось
Только в маске: в Киеве в маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только так


В моду входит тату в виде маски ;)
Igorten
 
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