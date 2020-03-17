Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
Дивися повний текст 😷 Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус, - КМДА.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:26
Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Київ щодня отримуватиме 4-5 тис. тестів на коронавірус, - КМДА.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:26
А остальная часть Украины ? Так же "радует" ситуация с масками. Их или нет или есть, но цена ... В общем с заботой о людях ;) Как там говорится, кому война, а кому мать родная.
Понравилось
В моду входит тату в виде маски ;)
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