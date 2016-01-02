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Мінекономіки контролює
наявність товарів першої...

Мінекономіки контролює наявність товарів першої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:26

Мінекономіки контролює наявність товарів першої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністра економіки Тарас Висоцький.

Дивися повний текст Мінекономіки контролює наявність товарів першої необхідності (список).
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:27

Мы пахали, сказала муха, сидя на коне...
alex77
 
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