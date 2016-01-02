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Мінекономіки контролює наявність товарів першої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністра економіки Тарас Висоцький.
Дивися повний текст Мінекономіки контролює наявність товарів першої необхідності (список)
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:27
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