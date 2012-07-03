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Чеки на $850 мільярдів: у Трампа хочуть роздавати гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація Дональда Трампа висловила намір щодо відправлення американцям прямих грошових платежів у рамках масштабного пакету стимулювання економіки розміром у $850 млрд з метою запобігання економічного спаду через коронавірус.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:34
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